/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ சமணர் படுக்கை கலெக்டர் ஆய்வு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 10:21 PM
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மதுரை: கீழக்குயில்குடி சமணர் படுக்கை, கரடிப்பட்டி பெருமாள் மலை ஆகிய சுற்றுலா இடங்களை கலெக்டர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா ஆய்வு செய்தார்.
குடிநீர், கழிப்பறை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்த சுற்றுலாத்துறை அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார். அரிட்டாபட்டி, கீழவளவு ஆகிய இடங்களுக்கும் சேர்த்து ஒருங்கிணைந்த சுற்றுலா திட்டம் ஏற்பாடு செய்யவும், தகவல் பலகையில் வரலாற்று தகவல் இடம்பெறுமாறு அமைக்க கூறினார். சுற்றுலா அலுவலர் உமாதேவி சமணர் படுக்கைகளுக்கான திட்ட முன்மொழிவினை கலெக்டரிடம் வழங்கினார். முன்னதாக திருமலை நாயக்கர் மஹாலில் மின்னொளியுடன் கூடிய சிறப்பாட்சிக்கூடம், மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணியை பார்வையிட்டார்.