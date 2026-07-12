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இயற்கை நுண்ணுயிர் ஊக்கியான கனஜீவாமிர்தம்

இயற்கை நுண்ணுயிர் ஊக்கியான கனஜீவாமிர்தம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 08:01 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 08:01 PM

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மதுரை: சத்துகள் குறைந்த மண்ணை மீட்டெடுத்து இயற்கை நுண்ணுயிர் ஊக்கியாக செயல்படும் கனஜீவாமிர்தத்தை விவசாயிகள் எளிமையாக தோட்டத்திலேயே தயாரிக்கலாம்.

மதுரை விவசாய கல்லுாரி உழவியல் துறை இணைப்பேராசிரியர் வள்ளல் கண்ணன் கூறியதாவது:

10 கிலோ கனஜீவாமிர்தம் தயாரிப்பதற்கு ஒரு கிலோ மாட்டுச்சாணம் ரூ.3 வீதம் 10 கிலோ, 200 கிராம் வெல்லம், 200 கிராம் பயறு மாவு, அரை லிட்டர் கோமியம் என ரூ.104 செலவாகும். சாணம் இயற்கை நுண்ணுயிர் ஊக்கியாகவும் வெல்லம் நொதித்தலை துரிதப்படுத்தி நுண்ணுயிர் வளர்ச்சியை நிலைப்படுத்தும். பயறு மாவு நுண்ணுயிரிகளுக்கு கரிமஉணவாகவும் கோமியம் நொதித்தலை தொடங்கி பயிர்களுக்கு பூச்சி, நோய் எதிர்ப்புத் திறனை அளிக்கிறது.

100 கிலோ பசுஞ்சாணம், 2 கிலோ வெல்லம், 2 கிலோ பயறு மாவு ஆகியவற்றை ஒன்றாக கலக்க வேண்டும். உப்புமா பதம் வருவதற்கு தேவையான அளவு கோமியத்தை சேர்த்து உருட்டி நிழலில் காயவைக்க வேண்டும். தேவைப்படும் போது உதிர்த்து வயல் முழுவதும் சமமாக துாவ வேண்டும். நிலம் தயாரிக்கும் போதோ விதைக்கும் போதோ ஏக்கருக்கு 200 கிலோ கனஜீவாமிர்த துாளை துாவ வேண்டும்.

காய்ந்த கனஜீவாமிர்த உருண்டைகளை சொட்டுநீர் தெளிப்பானுக்கு அருகில் வைத்தால் அவற்றின் மீது தண்ணீர் விழும் போது நுண்ணுயிரிகள் செயல்பட்டு நேரடியாக மண்ணில் பரவுகின்றன. தோட்டத்திலேயே இதை தயாரித்து பழக விவசாயிகள் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்றார்.

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