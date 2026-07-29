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கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நாளை கடன்மேளா

கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நாளை கடன்மேளா

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:42 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:42 PM

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மதுரை: தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் (டாப்செட்கோ) மூலம் பி.சி., எம்.பி.சி., மற்றும் சீர்மரபினர் வகுப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் சிறுதொழில் மேற்கொள்ளவும், தொழிலை விரிவுபடுத்தவும், குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் ஆட்டுப்பண்ணை, ஓட்டல், ஜவுளிக்கடை போன்ற தொழில்கள் செய்ய தனிநபர் கடனுதவி, சுயஉதவி குழுக்கடன் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன.

தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் (டாம்கோ) மூலமும் முஸ்லிம், கிறிஸ்தவர், சீக்கியர், புத்தமதத்தினர், பார்சியர், ஜெயின் பிரிவினருக்கும் இத்திட்டம் உள்ளது. இவர்களுக்கான கடன் மேளா நாளை (ஜூலை 31) காலை 10:30 மணிக்கு மதுரை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் உள்ள மக்கள் குறைதீர் கூட்ட அரங்கில் நடக்கிறது.

பங்கேற்க விரும்புவோர், ஜாதி, வருமானம், இருப்பிடம், ஆதார் அட்டை, போட்டோக்கள், தொழில் திட்ட அறிக்கை ஆகியவற்றுடன் வரவேண்டும் என கலெக்டர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா தெரிவித்துள்ளார்.

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