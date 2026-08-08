மடீட்சியாவின் பிரின்ட் அண்ட் பேக்கேஜிங் கண்காட்சி

ADDED : ஜூலை 24, 2026 05:52 PM
மதுரை: மதுரை ரிங் ரோடு ஐடா ஸ்கட்டர் அரங்கில் மடீட்சியா சார்பில் 3 நாள் பிரின்ட் அண்ட் பேக்கேஜிங் தொழில்துறை கண்காட்சி நேற்று துவங்கியது.
தமிழ்நாடு செய்தித்தாள் தொழிற்சாலை (டி.என்.பி.எல்.,) நிறுவன தலைவர் குமார் ஜெயந்த் துவக்கி வைத்தார். தமிழ்நாடு மெர்க்கன்டைல் வங்கி செயல் இயக்குநர் வின்சென்ட் மனசேரி தேவஸி, டி.ஐ.ஐ.சி., துணைப்பொதுமேலாளர் ரமேஷ் முன்னிலை வகித்தனர். டான்ஸ்டியா தலைவர் வாசுதேவன், மடீட்சியா தலைவர் செந்திகுமார், துணைத்தலைவர்கள் அரவிந்த், யாசிக் முகமது, செயலாளர் அசோக், கண்காட்சி தலைவர் பொன்குமார் ஏற்பாடுகளைச் செய்திருந்தனர்.
கண்காட்சியில் மல்டிகலர் பிரின்ட் இயந்திரங்கள், டிஜிட்டல் பிரின்டிங், பிளக்ஸோகிராபிக் பிரின்ட், கிராவ்யூர் பிரின்ட் உள்பட பல்வேறு அதிநவீன இயந்திரங்களின் பேக்கேஜிங் தயாரிப்புகள், விநியோகஸ்தர்களின் 188 ஸ்டால்களில் பொருட்கள், உபகரணங்கள், இயந்திரங்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. நாளை வரை நடக்கும் இக்கண்காட்சியை காலை 10:00 முதல் இரவு 7:00 மணி வரை பார்க்கலாம். அனுமதி இலவசம். மாணவர்களுக்கு மதியம் 1:00 மணி முதல் 3:00 மணி வரை அனுமதி உண்டு.