நெருக்கடியில் மதுரை வடக்கு தாலுகா புதிய அலுவலகத்திற்கு மாறுவது எப்போது

நெருக்கடியில் மதுரை வடக்கு தாலுகா புதிய அலுவலகத்திற்கு மாறுவது எப்போது
நெருக்கடியில் மதுரை வடக்கு தாலுகா புதிய அலுவலகத்திற்கு மாறுவது எப்போது
ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:33 PM
மதுரை: மதுரை கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் செயல்படும் வடக்கு தாலுகா மாவட்ட அளவில் பெரிய தாலுகாவாக உள்ளது. பொதுமக்களின் வருகையும் அதிகம் உள்ளது.
அதற்கேற்ப இடவசதி இல்லாததால் நெருக்கடியில் தவிக்கிறது. பழமையான ஓட்டுக் கட்டடமான இத்தாலுகாவில் சமூகநலத் திட்டபிரிவு, நிலஅளவைப் பிரிவு போன்றவையும் நெருக்கடியாக இயங்கி வருகின்றன. ஒரு பிரிவில் இருந்து மற்றொரு பிரிவுக்கு செல்ல அறை அறையாக வளைந்து நெளிந்து செல்வதற்குள் ஒருவருக்கொருவர் மோதிக் கொள்ளும் நிலை உள்ளது.
எனவே இந்த அலுவலகத்திற்கு மாற்றாக தல்லாகுளம் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு பின்புறம் ரூ.4 கோடியில் புதிய கட்டடம் கட்டப்பட்டுள்ளது. மின்இணைப்பு, பாதுகாப்பு சுவர் உள்ளிட்ட பணிகள் பாக்கி உள்ளன. திறப்பு விழாவுக்காக அலுவலகம் காத்திருக்கிறது. புதிய அரசு பொறுப்பேற்று 2 மாதங்களாகியும் இன்னும் திறக்காத நிலையில், வடக்கு தாலுகாவை விரைவில் இடமாற்ற கலெக்டர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.