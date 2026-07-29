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இயற்கை பாதுகாப்பு தின விழிப்புணர்வு

இயற்கை பாதுகாப்பு தின விழிப்புணர்வு

ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:02 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:02 PM

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அலங்காநல்லுார்: திண்டுக்கல் காந்தி கிராம பல்கலை வேளாண் பிரிவு இறுதியாண்டு மாணவிகள் கிராமப்புற வேளாண் பணி அனுபவ திட்டத்தின் கீழ் அலங்காநல்லுார் பகுதியில் தங்கி பயிற்சி பெறுகின்றனர்.

இம்மாணவிகள் சார்பில் அழகாபுரி ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் உலக இயற்கை பாதுகாப்பு தின விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது. ஸ்மார்ட் வகுப்பறை கணினி திரையில் பட விளக்க காட்சிகள் மூலம் இயற்கை வளங்களை பாதுகாப்பதின் அவசியம், மரங்களின் முக்கியத்துவம், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் உயிரின பன்முகத்தன்மை குறித்து பள்ளி மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர். பள்ளி வளாகத்தில் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன. இயற்கையை பாதுகாப்போம் உறுதிமொழி ஏற்றனர். ஆசிரியர்கள் பங்கேற்றனர்.

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