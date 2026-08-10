கழிவுகளால் களையிழந்த நிலையூர் கால்வாய்

ADDED : ஆக 09, 2026 07:43 PM
சோழவந்தான்: சோழவந்தான் நிலையூர் கால்வாயில் குப்பை, கழிவுகளால் சுகாதார சீர்கேடு நிலவுகிறது.
இங்கு முள்ளிப்பள்ளம் அருகே வைகையாற்றில் உபரிநீர் கால்வாயாக நிலையூர் கால்வாய் பிரிகிறது. 23 கி.மீ., நீளமுள்ள இக்கால்வாய் மேலக்கால், நாகமலை புதுக்கோட்டை வழியே நிலையூர் பெரிய கண்மாயை சென்றடைகிறது. 15 ஆயிரம் ஏக்கருக்கும் கூடுதலான நிலங்கள் இதன் மூலம் பாசன வசதி பெறுகின்றன.
உபரிநீர் கால்வாய் என்பதால் மழை, வெள்ள காலங்களில் மட்டுமே தண்ணீர் செல்லும். தற்போது வைகை வறண்டுள்ளதால் இதில் கழிவுநீர் ஓடுகிறது. குப்பை கொட்டப்படுவதுடன், செடி, கொடிகள் அடர்ந்து கால்வாயை ஆக்கிரமித்துள்ளன. துர்நாற்றம் வீசி சுகாதார சீர்கேடு நிலவுகிறது.
கழிவுநீரில் கொசுக்கள் உற்பத்தியாவதால் தென்கரை, முள்ளிப்பள்ளம் பகுதிகளில் நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளது. மழைக்காலம் நெருங்குவதால் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் முன்னேற்பாடாக ஆக்கிரமிப்புகள், கழிவுகளை அகற்ற வேண்டும். மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.