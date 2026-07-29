காட்சிப் பொருளான கடைகள் கண்டுள்ளாத அதிகாரிகள்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:24 PM
கொட்டாம்பட்டி: கொட்டாம்பட்டி பஸ் ஸ்டாண்டில் புதிதாக கட்டப்பட்ட 26 கடைகள் ஓராண்டுக்கும் மேலாக பூட்டிக் கிடப்பதால் அரசுக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
கொட்டாம் பட்டியில் ரூ.4. 90 கோடியில் புதிதாக 26 கடைகளுடன் பஸ் ஸ்டாண்ட் கட்டப்பட்டது. ஒன்றியத்தின் 27 ஊராட்சிகளை சேர்ந்தவர்கள் இங்கு வந்து சென்றனர். எனவே மதுரை, சிவகங்கை, திருச்சி, திண்டுக்கல் மாவட்டங்களின் சந்திப்பு மையமாக உள்ளது. இங்குள்ள பஸ் ஸ்டாண்ட் எந்நேரமும் அதிக பயணிகள் நிறைந்து காணப்படும். பஸ் ஸ்டாண்ட் துவங்கி ஓராண்டாகியும் இதுவரை கடைகள் திறக்கப்படவில்லை.
சமூக ஆர்வலர்கள் கூறியதாவது : பஸ் ஸ்டாண்டில் கட்டிய கடைகளை ஏலமிடாமல் ஓராண்டாக பூட்டிக் கிடப்பதால் பராமரிப்பின்றி வீணாகிறது. மக்களின் வரிப்பணம் வீணாவதுடன் அரசுக்கு வருவாய் இழப்பும் ஏற்படுகிறது. கடைகள் இல்லாததால் ரோட்டின் இரு புறமும் சாலையோரம் கடைகள் ஆக்ரமித்துள்ளன. பயணிகள் பொருட்கள் வாங்க வெயிலில் அலைந்து திரிகின்றனர். மாவட்ட நிர்வாகம் வணிகவளாக கடைகளை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்றனர்.
ஊராட்சி செயலர் சிவராமகிருஷ்ணன் கூறுகையில், ‘‘பஸ் ஸ்டாண்டு கட்டும்முன் கடைகளை ஊராட்சி சார்பில் பராமரித்தோம். தற்போது கடைகளை ஏலம் நடத்தி, வரி வசூலித்து, ஆட்களை நியமித்து கடைகளை பராமரிக்க ஊரக வளர்ச்சி ஆணையாளரிடம் அனுமதி கேட்டுள்ளோம். கிடைத்ததும் கடை ஏலம் விடப்பட்டு பயன்பாட்டுக்கு வரும் என்றார்.