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டேலி, லாஜிஸ்டிக்ஸ்  பயிற்சி பெற வாய்ப்பு

டேலி, லாஜிஸ்டிக்ஸ்  பயிற்சி பெற வாய்ப்பு

ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:12 PM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:12 PM

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மதுரை: மதுரை புதுார் தொழிற்பேட்டையில் உள்ள எம்.எஸ்.எம்.இ., தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு விரிவாக்க மையம், வேலையில்லா இளைஞர்களுக்கு பல்வேறு தொழில் பயிற்சிகளை நடத்தி வருகிறது. 

டேலி இ.ஆர்.பி., மற்றும் லாஜிஸ்டிக்ஸ் மேலாண்மை பயிற்சிகளை ஜூலை 25, 26ல் தனித்தனியே நடத்த உள்ளது. டேலி பயிற்சியில் அறிமுகம், டேலி மாஸ்டர்ஸ், இன்வென்ட்ரி பரிமாற்றம் பற்றிய விளக்கம், அக்கவுன்டிங் மற்றும் இன்வென்ட்ரி அறிக்கை, லாப நஷ்ட கணக்குகள், வரவு செலவு பதிவுகள் உள்ளிட்டவை குறித்து விரிவாக கற்றுத்தரப்படும். இதில் பிளஸ் 2 முடித்தவர்கள் சேரலாம்.

லாஜிஸ்டிக்ஸ் மேலாண்மை பயிற்சியில் ரோடு, ரயில், கடல், வான்வழிப் போக்குவரத்துகளில் சரக்குகள் அனுப்பும் முறை குறித்த விளக்கங்கள், பலதரப்பட்ட கண்டெய்னர்கள், அரசு வழிமுறைகள் குறித்து பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. இதில் பத்தாம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் சேரலாம். இரு பயிற்சிகளும் காலை 10:00 முதல் மாலை 5:00 மணி வரை, 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட இரு பாலருக்கும் நடத்தப்படுகிறது. ஒவ்வொரு பயிற்சிக்கும் ரூ.3,540 கட்டணம்.

சுயதொழில் செய்ய விரும்புகிறவர்களுக்கு வங்கிக் கடனுதவி பெற வழிகாட்டப்படும். பயிற்சி முடித்தவர்களுக்கு மத்திய அரசின் சான்றிதழ் வழங்கப்படும். விவரங்களுக்கு : 86956 46417.

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