தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ பழநி பத்திரவுப்பதிவு மோசடி வி.எச்.பி., வலியுறுத்தல்

பழநி பத்திரவுப்பதிவு மோசடி வி.எச்.பி., வலியுறுத்தல்

பழநி பத்திரவுப்பதிவு மோசடி வி.எச்.பி., வலியுறுத்தல்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:33 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:33 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

மதுரை ஜூலை 22 –: ‘பழநியில் ரூ.100 கோடி மதிப்புள்ள நில மோசடி வழக்கை சி.பி.ஐ., விசாரிக்க முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட வேண்டும். அப்போதுதான் உண்மையான குற்றவாளிகளை கண்டறிய முடியும்’ என விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் மாநில இணை பொதுச் செயலாளர் சந்திரசேகரன் கூறினார்.

மதுரையில் அவர் கூறியதாவது: இந்த நில மோசடியில் முக்கிய பிரமுகர்களுக்கும் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்தவர்களுக்கும் தொடர்பு இல்லாமல் இருக்காது. உள்ளூர் அதிகாரிகள் மீது மட்டும் நடவடிக்கை எடுத்தால் போதாது. இதன் பின்னணியில் உள்ள உயர் அதிகாரிகள், ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்தவர்கள் மீதும் வழக்கு பதிய வேண்டும். இந்த வழக்கை சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரித்தால் அரசியல்வாதிகள் அரசியல் செல்வாக்கை பயன்படுத்தி திசை திருப்பக்கூடும். எனவே சி.பி.ஐ., விசாரணைக்கு முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட வேண்டும்.

இந்த மோசடியில் தொடர்புடைய உயர்அதிகாரிகள், அரசியல்வாதிகளை கைது செய்தால் மட்டுமே வருங்காலங்களில் இது போன்ற போலி பத்திரப்பதிவுகளை தடுக்க முடியும். மேலும் ஆக்கிரமிப்பில் உள்ள கோயில் நிலங்களை கண்டறிய ஒரு உயர்மட்ட குழுவை முதல்வர் விஜய் அமைக்க வேண்டும் என்றார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us