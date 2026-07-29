தண்ணீருக்காக கண்ணீர் சிந்தும் மக்கள்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:51 PM
மேலுார்: கொட்டகுடியில் குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளதால் மக்கள் தண்ணீரை தேடி அலையும் அவலம் நிலவுகிறது.
கொட்டகுடியில் 3, 5 வார்டுகளில் 400 க்கும் மேற்பட்டோர் வசிக்கின்றனர். இப்பகுதி மக்களுக்கு ஏற்கனவே ஊராட்சி சார்பில் 3 இடங்களில் ஆழ் குழாய் அமைத்து தெருகுழாய் மூலம் குடிநீர் விநியோகிக்கப்பட்டது. பிறகு குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்படவே வீட்டுக்குழாய் இணைப்பு கொடுக்கப்பட்டது. ஆறு மாதமாகியும் தெரு மற்றும் வீட்டுக்குழாயில் தண்ணீர் வரவில்லை. அதிகாரிகளிடம் கேட்பதற்கு மேடான பகுதியாக இருப்பதால் தண்ணீர் வரவில்லை என கூறுவதாக மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது: குடிநீர் பற்றாக்குறையால் லாரியில் வரும் தண்ணீரை ஒரு குடம் ரு.15க்கு விலைக்கு வாங்கி பயன்படுத்துகிறோம். தவிர வயலில் பாசனத்திற்குரிய தண்ணீரையும் பல கி.மீ., தொலைவில் அரசப்பன்பட்டியில் உள்ள சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு சென்று தண்ணீர் பிடித்து வருகிறோம். தண்ணீரை தேடி அலைவதால் குறித்த நேரத்திற்கு பள்ளி மற்றும் வேலைக்கு செல்ல முடியாமல் அவதிப்படுகிறோம். கிராம சபை கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றியும் அதிகாரிகளிடம் முறையிட்டும் நடவடிக்கை இல்லை. மாவட்ட நிர்வாகம் தலையிட வேண்டும் என்றனர்.
ஊராட்சி நிர்வாகத்தினர் கூறுகையில், மந்தையில் இருந்து புதிதாக குழாய் அமைக்க ஊராட்சி உதவி இயக்குனரிடம் அனுமதி கேட்டுள்ளோம் என்றனர்.