/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ மின்வெட்டால் மக்கள் அவதி
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:02 PM
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மேலுார்: மேலுாரில் அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இப்பகுதியில் தினமும் பத்துக்கு மேற்பட்ட தடவை முன்னறிவிப்பின்றி மின்சாரம் துண்டிக்கப்படுவதால் அரசு அலுவலகங்களில் பணிகள் பாதிக்கப்படுவதோடு மக்கள் நாள் கணக்கில் காத்துக் கிடக்கின்றனர். இதனால் நேரம் விரையமாகிறது. இரவில் மின் சப்ளை துண்டிக்கப்படுவதால் மக்கள் துாங்க முடியாமல் தவிக்கின்றனர்.
மின்வாரிய அதிகாரிகள் கூறுகையில், துணைமின் நிலையத்தில் உள்ள டிரான்ஸ்பார்மர் பழுதால் அடிக்கடி மின்தடை ஏற்படுகிறது. பழுது நீக்கும் பணி நடக்கிறது என்றனர்.