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மதுரையில் தினமும் 4.5 டன் மருத்துவக் கழிவுகள் அகற்ற குறைதீர் கூட்டத்தில் மனு

மதுரையில் தினமும் 4.5 டன் மருத்துவக் கழிவுகள் அகற்ற குறைதீர் கூட்டத்தில் மனு

ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:13 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:13 PM

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மதுரை: மதுரை மாவட்டத்தில் மருத்துவக் கழிவுகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கும்படி மக்கள் குறைதீர் நாள் கூட்டத்தில் கலெக்டரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டது.

கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மக்கள் குறைதீர் கூட்டம் கலெக்டர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா தலைமையில் நடந்தது. டி.ஆர்.ஓ., அன்பழகன், நேர்முக உதவியாளர் பார்த்திபன், சமூகநலத் திட்ட அலுவலர் பொன்ராஜ், டி.எஸ்.ஓ., ராஜகுரு, மாற்றுத்திறனாளிகள் நலஅலுவலர் சுவாமிநாதன் பங்கேற்றனர்.

திருநர்கள் நலஅமைப்பு சார்பில் ஆதிசிவன் அளித்த மனுவில், ‘‘ஜூலை 8ல் சிலர் யூடியூப்பில் திருநம்பிகள் சமூகத்தை மிகவும் இழிவுபடுத்தும் வகையில் கருத்துக்களை வெளியிட்டனர். இது சமூகத்தின் கண்ணியம், பாதுகாப்பு, அடிப்படை மனித உரிமைகளை பாதிக்கிறது. விரைவான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’’ எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

சமூகஆர்வலர் சர்மேஷ்கான் மனுவில், ‘‘மதுரை மாவட்டத்தில் தினமும் 4.5 டன் மருத்துவக் கழிவுகள் உருவாகின்றன. அதை அகற்றும் வசதிகள் இல்லை. பொதுமக்களின் உடல்நலத்திற்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக உள்ளது. இதை தடுக்க மருத்துவக் கழிவுகளை அகற்றும் வசதியை ஏற்படுத்த அரசுக்கு பரிந்துரைக்க வேண்டும்’’ எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

சிவக்குமார் என்பவர் அளித்த மனுவில், ‘‘விளாங்குடி காமாட்சி அம்மன் கோயில் ஹிந்து அறநிலையத் துறையின் கீழ் உள்ளது. இங்கு துறையின் அனுமதியின்றி பொதுமக்களிடம் நன்கொடை வசூலித்தது தொடர்பாக நடவடிக்கை இல்லை. சம்பந்தப்பட்டோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’’ எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

பா.ஜ., மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் ராஜரத்தினம் மனுவில், ‘‘சமீபத்தில் ஒரு சேனலில் சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளையை தரக்குறைவாகவும், அவமதிக்கும் வகையிலும் ஒளிபரப்பினர். சம்பந்தப்பட்டோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’’ எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

நீட் தேர்வு குறித்து தவறான புரிதல்களை பரப்புவோர், முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கும்படி திருவண்ணாமலை ஆதினம் கருணாநிதி சுவாமிகள் மனு கொடுத்தார்.

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