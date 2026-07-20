/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ மாற்றுத்திறனாளிகள் கலெக்டரிடம் மனு
ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:04 PM
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மதுரை: தமிழ்நாடு அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பாதுகாப்போர் உரிமைகளுக்கான சங்க செயலாளர் பாலமுருகன் கூறியதாவது:மேலக்குயில்குடியில் பார்வையற்ற 27 பேருக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டாக்கள் வழங்கப்பட்டன. அவர்களில் சின்னக்கண்ணு என்பவர் வீடுகட்டி வரிசெலுத்தி ரசீது பெற்றுள்ளார். அவ்வீட்டை சிலர் அபகரிக்க முயன்றதாக நாகமலை போலீசார், எஸ்.பி.,யிடம் மனு அளிக்கப்பட்டது.
உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் வழக்கு தாக்கலானது. போலீசார் 6 வாரத்திற்குள் விசாரித்து சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டது. நீதிமன்ற உத்தரவை செயல்படுத்தும்படி கலெக்டரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டது என்றார். மாவட்ட தலைவர் மதிபாரதி, பொருளாளர் மணிகண்டன், உதவித் தலைவர் மாரியப்பன், நிர்வாகிகள் ஜோதிபாசு, சுந்தரராஜன், சண்முகவேல் உடனிருந்தனர்.