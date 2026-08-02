ADDED : ஆக 02, 2026 11:52 PM
* 71 கி., புகையிலை பறிமுதல்
மதுரை: செல்லுார் பகுதியில் தனியார் பார்சல் நிறுவனத்தில் போலீசார் சோதனை நடத்தினர். அப்போது வெளிமாநிலங்களில் இருந்து விற்பனைக்காக கொண்டுவரப்பட்ட 71 கிலோ புகையிலை பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர். அதனை அனுப்பியவர் குறித்து விசாரிக்கின்றனர்.
////
* ரூ.2 லட்சம் மோசடி
மூவர் கைது
மதுரை: உசிலம்பட்டியை சேர்ந்தவர் கற்பகவள்ளி. இவரிடம் மர்ம நபர் ஒருவர் அலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு, தன்னிடம் அரசியல் கட்சியினரின் கருப்பு பணம் இருப்பதாகவும், அதை வெள்ளை பணமாக மாற்ற வேண்டும். ரூ.2 லட்சம் கொடுத்தால், ரூ.6 லட்சமாக திருப்பி தருவதாக ஆசை வார்த்தை கூறியுள்ளார்.
இதனை நம்பி ரூ.2 லட்சத்தை நேரில் அந்நபரிடம் கொடுத்தார். பின் தான் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்து போலீசில் புகார் அளித்தார்.
இது சம்பந்தமாக மதுரை கள்ளிக்குடி ரவிச்சந்திரன் 44, மணிகண்டன் 23, திருமங்கலம் சுந்தரமூர்த்தி 32, ஆகியோரை திடீர் நகர் போலீசார் கைது செய்தனர்.
////
* போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல்
மதுரை: திருப்பாலை போலீஸ் ஸ்டேஷன் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில், போலீசார் ரோந்து பணியில் இருந்தபோது, விற்பனைக்காக போதை மாத்திரைகள் வைத்திருந்த அரவிந்த் 25, மற்றும் 3 சிறுவர்களை கைது செய்தனர். அவர்களிடம் இருந்த 173 போதை மாத்திரைகளையும், ஒரு டூவீலரையும் பறிமுதல் செய்தனர்.