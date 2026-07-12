பொங்கல் விழா

/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ பொங்கல் விழா
ADDED : ஜூலை 12, 2026 11:51 PM
அ நிறம் | அளவு
மதுரை: மதுரை அவனியாபுரம் அயன்பாப்பாகுடி கொத்தாலத்து முனியாண்டி சுவாமி கோயிலில் பொங்கல் விழா நடந்தது.
ஜூலை 2 காப்புக் கட்டுதலுடன் விழா தொடங்கியது. ஜூலை 10 காலையில் முனியாண்டி சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம் செய்து மாலையில் பொங்கல் வைக்கப்பட்டது. நேற்று முன்தினம் காலையில் பால்குடம், அன்னதானம், மாலையில் மாவிளக்கு ஊர்வலம் நடந்தது. நேற்று மாலையில் குத்துவிளக்கு பூஜையுடன் விழா நிறைவடைந்தது. ஏற்பாடுகளை அயன்பாப்பாகுடி கிராமத்தினர் செய்திருந்தனர்.