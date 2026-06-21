மதுரையில் ஜூலை 24 முதல் 26 வரை பிரிண்ட் அன்ட் பேக்கேஜிங் கண்காட்சி
மதுரையில் ஜூலை 24 முதல் 26 வரை பிரிண்ட் அன்ட் பேக்கேஜிங் கண்காட்சி
ADDED : ஜூலை 21, 2026 10:35 PM
மதுரை: மதுரை மடீட்சியா சார்பில் பிரிண்ட் அன்ட் பேக்கேஜிங் தொழில்துறை கண்காட்சி மதுரை ரிங்ரோடு ஐடா ஸ்கட்டர் வர்த்தக மையத்தில் ஜூலை 24 முதல் 26 வரை நடக்கிறது.இதுகுறித்து கண்காட்சி தலைவர் பொன்குமார், துணைத்தலைவர்கள் ராஜேஷ், அன்பரசன், மடீட்சியா தலைவர் செந்திகுமார், துணைத்தலைவர் அரவிந்த் கூறியதாவது: ஜூலை 24 காலை 11:00 மணிக்கு தமிழ்நாடு நியூஸ் பிரிண்ட் பேப்பர்ஸ் தலைவர் குமார் ஜெயந்த் கண்காட்சியை துவக்கி வைக்கிறார்.
கண்காட்சியில் மல்டிகலர் பிரிண்ட் இயந்திரங்கள், டிஜிட்டல் பிரிண்டிங், பிளக்ஸோகிராபிக் பிரிண்ட், கிராவ்யூர் பிரிண்ட் உட்பட பல்வேறு அதிநவீன இயந்திரங்களின் பேக்கேஜிங் தயாரிப்புகள், விநியோகஸ்தர்கள் 188 ஸ்டால்களில் தங்களது பொருட்களை காட்சிப்படுத்த உள்ளனர். தினமும் காலை 10:00 முதல் இரவு 7:00 மணி வரை நடக்கும் கண்காட்சியில் அனுமதி இலவசம். மாணவர்களுக்கு மதியம் 1:00 மணி முதல் 3:00 மணி வரை அனுமதி உண்டு. அச்சக உரிமையாளர்கள், பேக்கேஜிங் உற்பத்தியாளர்கள், புத்தக வெளியீட்டாளர்கள், உணவுப்பொருள் உற்பத்தியாளர்கள், மருந்து நிறுவனங்கள், லேபிள் தயாரிப்பாளர்கள், காகிதத்தொழில், அட்டைப்பெட்டி தயாரிப்பாளர்கள், தொழில்முனைவோர், மாணவர்களுக்கு இக்கண்காட்சி பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்றனர்.