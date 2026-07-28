/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ வல்லுநர் சங்க கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:12 PM
அ நிறம் | அளவு
மதுரை: தமிழ்நாடு மூத்த வேளாண் வல்லுநர் சங்க மதுரை கிளை சார்பில் பொதுக்குழு கூட்டம் நடந்தது.
துணைத்தலைவர் ஆறுமுகம் வரவேற்றார். தலைவர் திருமுருகன் தலைமை வகித்தார். மாநிலத் தலைவர் கணேசமூர்த்தி, செயலாளர் கண்ணன், இணைச்செயலாளர் குணசேகரன், முன்னிலை வகித்தனர். அக்ரி முத்துராமகிருஷ்ணன் நினைவாக பத்தாம் வகுப்பு, பிளஸ் 2 வில் தேர்ச்சி பெற்ற சங்க உறுப்பினர்களின் பிள்ளைகளுக்கு டாக்டர் சிவக்குமார் பரிசு வழங்கினார். தஞ்சை கிளை நிர்வாகிகள் இளஞ்செழியன், உத்திராபதி, கலியமூர்த்தி கவுரவிக்கப்பட்டனர். 2026 – 29 க்கான மதுரை கிளை தேர்தல் நடந்தது. தலைவராக திருமுருகன், துணைத்தலைவராக ராதாகிருஷ்ணன், செயலாளராக சேவுகபெருமான், பொருளாளராக சிதம்பரம், இணைச்செயலாளராக சுப்புராஜ், பி.ஆர்.ஓ., வாக விவேகானந்தன் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.