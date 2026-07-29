/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ காப்பீடை ரத்து செய்ய ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:42 PM
அ நிறம் | அளவு
மதுரை: மருத்துவ காப்பீட்டு திட்ட அரசாணையை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி மதுரையில் தமிழ்நாடு ஓய்வூதியர் சங்கம் சார்பில் கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. மண்டல செயலாளர் ராமச்சந்திரன் தலைமை வகித்தார். மாவட்ட செயலாளர் சுப்புராமன் வரவேற்றார். தலைவர் பாண்டிவேல், கவுரவ ஆலோசகர் வேலுமயில், துணைத் தலைவர்கள் அய்யம்பெருமாள், பெரியகருப்பன், மகளிரணி வாசுகி முன்னிலை வகித்தனர்.
காப்பீடு திட்ட குறைபாடுகளை களைய பல்வேறு கட்ட போராட்டம், கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தியும் அரசு நடவடிக்கை இல்லை. எனவே திட்ட அரசாணையை ரத்து செய்ய வேண்டும் என, மாநில துணைத் தலைவர் ஜெயபாலன், அமைப்புச் செயலாளர் சுரேந்திரன், நிர்வாகிகள் பாலசுப்ரமணியன், சீத்தாபதி அழகர்சாமி, வீரபாகுபிள்ளை, சுருளிராஜ் பேசினர். மாவட்ட பொருளாளர் காளிமுத்து நன்றி கூறினார்.