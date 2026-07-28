/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ குடியிருப்போர் கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:52 PM
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அலங்காநல்லுார் ஜூலை 29: மதுரை கோவில் பாப்பாகுடி ஏ.ஆர்.சிட்டி குடியிருப்போர் நல சங்க பொதுக்குழு கூட்டம் தலைவர் துரைப்பாண்டி தலைமையில் நடந்தது. செயலாளர் நாராயண மூர்த்தி, பொருளாளர் ராஜேஷ் முன்னிலை வகித்தனர். பொறுப்பாளர் குருசாமி வரவேற்றார்.
குப்பையை முறையாக அகற்ற துாய்மை பணியாளர்களை வரவழைத்தல், அடிப்படை வசதிகளை உருவாக்குதல், மின்தடையை தவிர்க்க கூடுதல் டிரான்ஸ்பார்மர் அமைக்க நடவடிக்கை எடுத்தல், குடியிருப்பு பகுதி பராமரிப்பு, பாதுகாப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் குறித்து விவாதித்தனர். நிர்வாகி ராம்குமார் நன்றி கூறினார்.