/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ ஓய்வுபெற்ற காவல் அலுவலர் -சங்க கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:52 PM
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மதுரை: மதுரையில் ஓய்வு பெற்ற காவல் அலுவலர் நலச்சங்க பொதுக்குழுக்கூட்டம் தலைவர் போஸ் தலைமையில் நடந்தது. பொதுச்செயலாளர் குமாரவேல் வரவேற்றார். ஓய்வுபெற்ற அரசு ஊழியர் சங்க கூட்டமைப்பு தலைவர் சண்முகசாமி, துணைத் தலைவர் நம்பிராஜன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
ஓய்வூதிய தொகையை 15 சதவீதம் வரை அதிகரிக்க வேண்டும். குடும்ப பாதுகாப்பு நிதி ரூ.ஒரு லட்சமாக உயர்த்த வேண்டும். பிற மாநிலங்களை போல் 70 வயதிற்கு மேற்பட்ட ஓய்வூதியர்களுக்கு 10 சதவீதம் ஓய்வூதியம் உயர்த்தி வழங்க வேண்டும். சங்க உறுப்பினர்களுக்கு ஹெல்த் கார்டு வழங்கிய யுனைடெட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு பாராட்டு உட்பட 26 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. பொருளாளர் ராஜாங்கம் நன்றி கூறினார்.