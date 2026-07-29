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குடிநீர் கேட்டு சாலை மறியல்

குடிநீர் கேட்டு சாலை மறியல்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:31 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:31 PM

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உசிலம்பட்டி: உசிலம்பட்டி நகராட்சி வார்டு 1, இருளாயி நகர் பகுதியில் தொடர்ந்து குடிநீர் விநியோகம் தடைபட்டு வருகிறது.

பஸ் ஸ்டாப், தெருவிளக்கு உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் கேட்டு நகராட்சி நிர்வாகத்திடம் இப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். பலன் இல்லாததால் நேற்று காலை 9:30 மணிக்கு உசிலம்பட்டி – தேனி ரோட்டில் குடங்களுடன் மறியலில் ஈடுபட்டனர். 20 நிமிடங்கள் போக்குவரத்து பாதித்தது. நகராட்சி பொறியாளர் சசிக்குமார், போலீசார் சமரசம் செய்தனர்.

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