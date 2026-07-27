கண்மாய், கலுங்கு, கால்வாய் பராமரிப்புப்பணிகளுக்கு ரூ.5.25 கோடி

கண்மாய், கலுங்கு, கால்வாய் பராமரிப்புப்பணிகளுக்கு ரூ.5.25 கோடி
கண்மாய், கலுங்கு, கால்வாய் பராமரிப்புப்பணிகளுக்கு ரூ.5.25 கோடி
ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:12 PM
மதுரை: வைகையாற்றிலிருந்து பரவை கண்மாய்க்கு வரும் வரத்து கால்வாய் சீரமைப்புக்கு ரூ.20 லட்சம் உட்பட 16 வகையான பணிகளுக்கு மொத்தம் ரூ.5.25 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக நீர்வளத்துறையின் பெரியாறு வைகை உபகோட்ட உதவி செயற்பொறியாளர் முருகேசன் தெரிவித்தார்.
அவர் கூறியதாவது: பரவை கண்மாய் 60 ஆண்டுகள் கழித்து துார்வாரப்படுகிறது. பரவை, மூலக்குறிச்சி, வாகன்குளம் கண்மாய்களை துார்வாரி கரைகளை பலப்படுத்தி அதிலுள்ள 5 மடைகள் சீரமைக்கப்பட உள்ளன. சர்வேயர் மூலம் நிலம் அளவெடுக்கப்பட்டு எல்லைக்கல் ஊன்றும் பணியும் நடக்க உள்ளது. பெரியாறு பிரதான கால்வாயில் இருந்து பரவை கண்மாய்க்கு முதன்மை வழியாகவும் வைகையாற்றில் இருந்து தண்ணீர் கிடைப்பதும் 2வது வழியாகவும் உள்ளது.
இதில் வைகையாற்றில் இருந்து தண்ணீர் வரும் வரத்து கால்வாய் சீரமைக்கப்படுகிறது. தோடனேரி, மூலக்குறிச்சி உபநீர் வாய்க்கால்கள், கள்ளிக்குடி அணைக்கட்டில் இருந்து பரவை கண்மாய்க்கு வரும் வாய்க்கால், தோடனேரி 3வது மடையில் இருந்து பரவை கண்மாய்க்கு வரும் ஒரு கிலோமீட்டர் நீள கான்கிரீட் கால்வாய், கீழ்ப்பகுதி உடைகல் கால்வாய், அரசகுளம் உபநீர் வாய்க்கால், கலுங்கு ஆகியவை சீரமைக்கப்படுகிறது.
கடந்தாண்டு உடைந்த தோடனேரி வாய்க்கால் பகுதியில் தடுப்புச்சுவர் கட்டப்படுகிறது. நீர்வளத்துறை அனுமதியின்றி வரத்து கால்வாயில் ஊன்றப்பட்டுள்ள 20 மின்கம்பங்கள், தேசிய நெடுஞ்சாலை, பேரூராட்சி ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. வைகையாற்றிலிருந்து பரவை கண்மாய்க்கு வரும் வரத்து கால்வாய் மட்டும் ரூ.20 லட்சம் செலவில் சரிசெய்யப்படுகிறது. இந்த பணி உட்பட 16 வகையான பணிகளுக்காக மொத்தம் ரூ.5.25 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்றார்.