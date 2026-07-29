பொறியியல் மாணவர்களுக்கு ரூ.90 லட்சம் உதவித்தொகை

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:31 PM
திருப்பரங்குன்றம்: தியாகராஜர் பொறியியல் கல்லுாரியில் படிக்கும் 251 மாணவர்களுக்கு ரூ. 89.50 லட்சம் கல்வி உதவித் தொகை வழங்கப்பட்டது.
இக்கல்லுாரி நிறுவனர் கருமுத்து தியாகராஜர் நினைவு தின நிகழ்ச்சி தாளாளர் ஹரி தியாகராஜன் தலைமையில் நடந்தது. முதல்வர் அசோக்குமார் முன்னிலை வகித்தார். முன்னாள் மாணவர் ஒருங்கிணைப்பாளர் கார்த்திகேயன் உதவித்தொகை குறித்து பேசினார்.
சி.பி.ஐ., முன்னாள் இயக்குனர் கார்த்திகேயன், சென்னை வருமானவரித்துறை (வரிவிலக்கு பிரிவு) கமிஷனர் பிரேமானந்த் பேசினர். பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய 251 மாணவர்களுக்கு முன்னாள் மாணவர்கள் சாரிட்டபிள் டிரஸ்ட் மூலம் ரூ.89.50 கல்வி உதவி தொகை வழங்கினர். முன்னாள் மாணவர் அஜயன், சாரிடபிள் டிரஸ்டுக்காக ரூ.50 லட்சம் காசோலையை தாளாளர் ஹரிதியாகராஜனிிடம் வழங்கினார். பதிவாளர் ராஜாராம் நன்றி கூறினார்.