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ஊரக வளர்ச்சி அலுவலர்கள் தொடர் போராட்டம் அறிவிப்பு

ஊரக வளர்ச்சி அலுவலர்கள் தொடர் போராட்டம் அறிவிப்பு

ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:41 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:41 PM

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மதுரை: மதுரையில் ஊரக வளர்ச்சித்துறை அலுவலர்கள் சங்க மாவட்ட தலைவர் சந்திரசேகரன், செயலாளர் அன்பழகன், பொருளாளர் அமுதரசன் கூறியதாவது: ஊரக வளர்ச்சித் துறையில் ஊராட்சி செயலாளர்களை ‘டேப்ஸ்’ ஓய்வூதிய திட்டத்தில் இணைத்து, இடைக்கால ஓய்வூதியம் ரூ.3400, ஒட்டுமொத்த தொகை ரூ.2 லட்சம் வழங்க வேண்டும். ஏழாண்டுகள் பணிமுடித்த பணிமேற்பார்வையாளர்களை இளநிலை பொறியாளராக தரம் உயர்த்த வேண்டும்.

மதுரையில் விடுபட்டதும், புதிதாக உருவான மாவட்டங்களில் சத்துணவு பிரிவு உதவியாளர், இளநிலை உதவியாளர் பணியிடத்தை நிரப்ப வேண்டும். உள்ளாட்சித் தேர்தல் பணிகளுக்கு நிரந்தரமாக மாநிலத்தில் கூடுதல் இயக்குனர் முதல், வட்டாரத்தில் ஏ.பி.டி.ஓ., வரை ஊழியர் கட்டமைப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும். இதனை வலியுறுத்தி ஆக.5 ல் முதல்வரின் கவனஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம், ஆக.20 ல் மாவட்டங்களில் பெருந்திரள் முறையீடு, செப்.28 முதல் அக்.7 வரை பிரசார இயக்கம், அக்.9 ல் ஊராட்சித்துறை கமிஷனரிடம் பெருந்திரள் முறையீடு செய்ய உள்ளோம் என்றனர்.

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