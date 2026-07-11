சிங்கிள் காலம் மட்டும் –––– குன்றத்தில் தீபம் நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்றணும்
சிங்கிள் காலம் மட்டும் –––– குன்றத்தில் தீபம் நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்றணும்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 10:31 PM
திருப்பரங்குன்றம், ஜூலை 12- –
திருப்பரங்குன்றத்தில் நடந்த பா.ஜ., ஓ.பி.சி., அணி நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற தமிழக பா.ஜ., தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கூறியதாவது: திருப்பரங்குன்றம் தீபம் ஏற்றும் பிரச்னையில் தி.மு.க., அரசு முதல் த.வெ.க., அரசு வரை நீதிமன்ற உத்தரவை கடைப்பிடிக்கவில்லை. நீதிமன்ற உத்தரவை த.வெ.க., அரசு கடைபிடிக்க வேண்டும்.
கரூர் சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு அரசு வேலை கொடுக்கப்பட்டுள்ளதை வரவேற்கிறேன். தன் கூட்டத்திற்கு வந்தவர்களுக்கு மட்டும் முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டால், வாரிசு அடிப்படையில் பல்வேறு நபருக்கு அரசு வேலை கொடுக்கப்பட வேண்டிய நிலை உள்ளது. கோவை குண்டுவெடிப்பில் இறந்த குடும்பத்தினருக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும். கரூர் சம்பவத்தில், த.வெ.க., தலைவர் விஜய் மதியம் 12:00 மணிக்கு வருவதாக கூறிவிட்டு இரவு 7:00 மணிக்கு தான் வந்தார். அவர் தாமதமாக வந்ததற்கு யார் காரணம் என்றார்.