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வகுப்பறைக்குள் வட்டமிடும் புகை கச்சைக்கட்டியில் கஞ்சா புழக்கம்

வகுப்பறைக்குள் வட்டமிடும் புகை கச்சைக்கட்டியில் கஞ்சா புழக்கம்

ADDED : ஆக 07, 2026 06:11 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 06:11 PM

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வாடிப்பட்டி: வாடிப்பட்டி ஒன்றியம் கச்சைக்கட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளியில் 80 மாணவர்கள் படிக்கின்றனர். இப்பள்ளி வகுப்பறைகள் கிராம மந்தையில் தனித்தனியே 100 மீ., இடைவெளியில் செயல்படுகின்றன. இவற்றின் மத்தியில் காந்தி கிராம கைத்தறிக் கூட கட்டடம் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பழுதடைந்து கிடக்கிறது.

இக்கட்டடம் மற்றும் அருகிலுள்ள அரச மரத்து பிள்ளையார் கோவில் பகுதிகள் சமூக விரோதிகள் கஞ்சா புகைக்கும் இடமாக உள்ளது. பள்ளி வேளையிலும் கூடிக்குலாவும் சமூக விரோதிகள் கஞ்சா புகைக்கின்றனர். இப்புகை அப்பகுதியில் உள்ள வகுப்பறைக்குள்ளும் வட்டம் அடிக்கிறது.

மேலும் ரூ.5.96 லட்சத்தில் துவக்கப் பள்ளிக்கு கட்டப்பட்ட சிறிய கழிப்பறை கட்டடம் தண்ணீர் வசதியின்றி பயன்படுத்தபடுகிறது. பள்ளி வளாகத்தையும் அசுத்தம் செய்கின்றனர். இதனால் அப்பகுதியில் துர்நாற்றம் வீசுகிறது. அச்சுறுத்தும் பழைய கட்டடத்தில் கஞ்சாவை மறைத்து வைத்துள்ளனர். அனைத்து சமூக விரோத செயல்களும் அங்கு அரங்கேறுவதால், மாணவர்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற சூழல் உள்ளது. ஒன்றிய நிர்வாகம், போலீசார் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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