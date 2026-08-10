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தென் மண்டல தி.மு.க., வழக்கறிஞர்கள் கூட்டம்

தென் மண்டல தி.மு.க., வழக்கறிஞர்கள் கூட்டம்

ADDED : ஆக 09, 2026 07:43 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 07:43 PM

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மதுரை: மதுரை ஒத்தக்கடையில் தி.மு.க., சட்டத்துறை சார்பில் தென் மண்டல வழக்கறிஞர்கள் கலந்துரையாடல் கூட்டம் முன்னாள் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தலைமையில் நடந்தது.

முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி, தி.மு.க., சட்ட செயலாளர் இளங்கோ, தேனி எம்.பி., தங்கத்தமிழ்ச் செல்வன் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

தங்கம் தென்னரசு பேசுகையில், கருணாநிதி கைதுக்கு பின் தி.மு.க., இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதியின் கைது சம்பவம் கட்சியினரிடையே பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பல கூட்டங்கள் நடத்தினாலும் கிடைக்காத எழுச்சி கட்சிக்குள் ஏற்பட்டுள்ளது. உதயநிதி கைது சம்பவத்திலும், கொளத்துார் தொகுதி இ.வி.எம்., முறைகேடு தொடர்பான வழக்கிலும் தி.மு.க., வழக்கறிஞர்கள் அணி செயல்பாடு சிறப்பாக இருந்தது என்றார்.

இளங்கோ பேசுகையில், த.வெ.க.,வில் யாருக்கும் சட்டமும் தெரியவில்லை, சட்டத்தை சொல்லித் தர ஆளும் இல்லை. ஒருவர் மீது எதற்காக வழக்கு போடுகிறோம் என்பதை ஆய்வு செய்ய கூட தெரியவில்லை என்றார்.

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