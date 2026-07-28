பவுர்ணமி கிரிவலத்திற்கு சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கம்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:21 PM
மதுரை: தமிழக அரசுப் போக்குவரத்துக் கழக மதுரை மண்டலம் சார்பில், பவுர்ணமி கிரிவலத்தை முன்னிட்டு திருவண்ணாமலை, திருச்செந்துார், திருப்பரங்குன்றம் நகரங்களுக்கு சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
ஆடி மாத பவுர்ணமியையொட்டி மேற்கண்ட நகரங்களுக்கு நேற்று இரவு முதல் இன்று (ஜூலை 29) இரவு வரை பக்தர்கள் அதிக அளவில் வருவதால், மதுரை பெரியார் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து திருப்பரங்குன்றத்திற்கு 25, திருவண்ணாமலைக்கு 60, திருச்செந்துாருக்கு 25 பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. தேவைக்கேற்ப உபரி பஸ்களும் இயக்கப்படும்.
இதற்காக மாட்டுத்தாவணி, பெரியார் பஸ் ஸ்டாண்ட் பகுதிகளில் கண்காணிப்பு அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். தேவைக்கேற்ப கூடுதல் பஸ்கள் இயக்க, பயணிகளுக்கு சிரமம் ஏற்படாதவாறு சேவை மேற்கொள்ள கிளை மேலாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக மேலாண் இயக்குநர் சரவணன் தெரிவித்துள்ளார்.