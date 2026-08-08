/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ விளையாட்டு விழா
ADDED : ஆக 07, 2026 05:51 PM
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உசிலம்பட்டி: கருமாத்துார் அருள் ஆனந்தர் கல்லுாரியின் 57வது விளையாட்டு விழா நடந்தது.
உடற்கல்வியியல் துறைத்தலைவர் முத்துக்குமார் வரவேற்றார். இயக்குநர் வனிதா ஆண்டறிக்கை வாசித்தார். அதிபர் பேசில்சேவியர், செயலாளர் ஜோசப் ஆரோக்கியம், இணை முதல்வர் ஜோசப்வில்சன் பங்கேற்றனர். சிறப்பு விருந்தினரான திண்டுக்கல் மாவட்ட குற்றப்பிரிவு டி.எஸ்.பி., குமரேசன் விளையாட்டுப் போட்டிகளை துவக்கி வைத்தார். உதவி வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலரும், தேசிய ஹாக்கி வீரருமான சந்தோஷ்குமார் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசு வழங்கினார். கல்லுாரி முதல்வர் அன்பரசு நன்றி கூறினார்.