தெருநாய்களால் தீராத தொல்லை

/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ தெருநாய்களால் தீராத தொல்லை
ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:41 PM
அ நிறம் | அளவு
திருப்பரங்குன்றம்: திருப்பரங்குன்றம் வட்டாரம் தென்பழஞ்சி கிராமத்தில் ஏராளமான தெரு நாய்கள் சுற்றித் திரிகின்றன.
அப்பகுதி வீடுகளின் முன்பு கட்டி வைத்துள்ள ஆடு, மாடுகள், கன்றுகளை இரவில் கடித்து விட்டுச் செல்கின்றன. பகல் நேரங்களில் வீடுகளை சுற்றித் திரியும் இந்த தெரு நாய்களை விவசாயிகள் விரட்டினால் அவர்களையும் கடிக்கப் பாய்கின்றன.
ஆடு, மாடு, கோழி, கன்றுக்குட்டிகளை நாய்கள் கடிப்பதால் பல இறந்துவிட்டன. இதனால் விவசாயிகளுக்கு பொருளாதார பாதிப்பு ஏற்படுவதோடு பொதுமக்களும் அச்சத்தில் உள்ளனர். தெரு நாய்களை அப்புறப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கலெக்டரிடம் வேடர் புளியங்குளம், தென்படஞ்சி, வடபழஞ்சி கண்மாய்கள் நீரினை பயன்படுத்துவோர் சங்கத் தலைவர் பாண்டி மனு அளித்துள்ளார்.