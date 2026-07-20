/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ விவசாயிகளுக்கு மானியம்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:52 PM
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உசிலம்பட்டி: செல்லம்பட்டி வட்டாரத்தில் குறுவை நெல் சிறப்பு சாகுபடி திட்டம் செயல்படுத்த அரசு ரூ.7.07 லட்சம் ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது.
இயந்திரம் அல்லது நேரடி நெல் விதைப்பு செய்தால் ஒரு ஏக்கருக்கு ரூ.4 ஆயிரம் மானியம், நுண்ணுாட்டச்சத்து, உயிர் உரங்களுக்கு 50 சதவீதம் மானியம் வழங்கப்படுகிறது. சான்று பெற்ற நெல் விதைகள் 10 ஆண்டுகளுக்கு உட்பட்டவைக்கு கிலோவிற்கு ரூ. 20, 10 ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட விதைகள் கிலோவிற்கு ரூ. 10 மானியம் வழங்கப்படுகிறது. மேலும் விபரங்களுக்கு தங்கள் பகுதி வேளாண் அலுவலகத்தை அணுகிலாம் என செல்லம்பட்டி வேளாண் உதவி இயக்குநர் மீனா தெரிவித்துள்ளார்.