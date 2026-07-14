பேச்சுப்போட்டிக்கு அழைக்கிறாங்க

/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ பேச்சுப்போட்டிக்கு அழைக்கிறாங்க
ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:32 PM
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மதுரை: மதுரையில் ஜூலை 18ல் தமிழ்நாடு தினம் கொண்டாடப்படவுள்ளது. இதையொட்டி தமிழ் வளர்ச்சித்துறை சார்பில், பள்ளி மாணவர்களுக்கு கட்டுரை, பேச்சுப் போட்டி ஜூலை 14ல் தல்லாகுளம் செங்குந்தர் உறவின்முறை உயர்நிலைப் பள்ளியில் நடக்கவுள்ளன.
ஆறு முதல் பிளஸ் 2 வரையான மாணவர்கள் பங்கேற்கலாம். ‘தமிழ்நாடு நாள் கருவானது முதல் உருவானது வரை’, ‘நான் விரும்பும் தமிழ்நாடு’ , ‘அன்றைய மெட்ராஸ் மாகாணம் இன்றைய தமிழ்நாடு’ , ‘ இளைஞர்களின் பார்வையில் தமிழ்நாடு’ , ‘கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு’ , ‘வீரம் சிறந்த தமிழ்நாடு’ ஆகிய தலைப்புகளில் போட்டி நடத்தப்படும். மாவட்ட அளவில் முதல் 3 இடங்களுக்கு முறையே பரிசாக ரூ.10 ஆயிரம், ரூ.7 ஆயிரம், ரூ.5 ஆயிரம் வழங்கப்படும் என கலெக்டர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா தெரிவித்துள்ளார்.