ரயில்வே கேட்டை மூட கிராமத்தினர் எதிர்ப்பு

ADDED : ஜூலை 30, 2026 06:11 PM
திருமங்கலம்: திருமங்கலம் – விருதுநகர் ரயில்வே பாதையில் கள்ளிக்குடியில் இருந்து சோளம்பட்டி செல்லும் ரோட்டின் குறுக்கே ரயில்வே கிராசிங் உள்ளது. இந்த கிராசிங்கை நிரந்தரமாக மூட, ரயில்வே நிர்வாகம் முயற்சி செய்து வந்தது. இதற்கு மணிமாறன் எம்.எல்.ஏ., உள்ளிட்டோர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து ரயில்வே நிர்வாகத்திற்கு கடிதம் அனுப்பினர்.
சில நாட்களாக பராமரிப்பு பணி நடப்பது போல் ரயில்வே கேட்டை ரயில்வே நிர்வாகம் மூடி வைத்து இருந்தது. ஜூலை 21 முதல் தற்போது வரை கேட் நிரந்தரமாக மூடப்பட்டு பராமரிப்பு பணி நடப்பது போல் ரயில்வே நிர்வாகம் காண்பித்துள்ளது. இதனால் அப்பகுதி கிராமத்தினர் 5 கி.மீ., சுற்றிச்செல்லும் நிலைக்கு ஆளாயினர்.
இதனால் கேட்டை நிரந்தரமாக மூட எதிர்ப்பு தெரிவித்து கிராமத்தினர் நேற்று ரயில்வே ஸ்டேஷன் அருகே போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தாசில்தார் நாகராணி பேச்சுவார்த்தை நடத்தி 3 நாட்களுக்குள் கேட்டை திறக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார். கிராமத்தினர் போராட்டத்தை கைவிட்டனர்.