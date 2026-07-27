/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ தொழிற்சாலைக்கு செல்லும் கழிவுகள்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:41 PM
அ நிறம் | அளவு
திருமங்கலம்: திருமங்கலம் நகராட்சியில் தினமும் 50 டன்னுக்கும் கூடுதலாக மட்கும், மட்கா குப்பை சேகரிக்கப்படுகிறது.
மட்கும் குப்பை உரமாக மாற்றப்பட்டு விவசாயிகளுக்கு இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. நேற்று மட்காத குப்பையில் 5.50 டன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் தனியாக பிரிக்கப்பட்டு திருச்சி டால்மியா சிமென்ட் தொழிற்சாலைக்கு அனுப்பப்பட்டது. அதேபோல் 150 கிலோ தெர்மாகோல் கழிவுகள் சேகரிக்கப்பட்டு பெங்களூருக்கு மறுசுழற்சிக்காக அனுப்பப்பட்டது. இந்தப் பணிகளை சுகாதார ஆய்வாளர் சிக்கந்தர் ஒருங்கிணைத்தார்.