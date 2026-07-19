/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ ஆடித்தபசு கொடியேற்றம்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:01 PM
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மேலுார்: தும்பை பட்டி சங்கரநாராயணர் கோயிலில் ஆடித்தபசு திருவிழா நேற்று கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது. 11 நாட்கள் நடைபெறும் விழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக ஜூலை 29 தும்பைப் பட்டி கோயில் வீட்டில் இருந்து பக்தர்கள் பால்குடம் எடுத்து ஊர்வலமாக கோயிலுக்கு செல்வர்.
அங்கு கோமதி அம்பிகை சமேத சங்கரலிங்கம் சுவாமி சங்கர நாராயண சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், தீபாராதனை, திருவாசகம் முற்றோதுதல் நடைபெறும். தொடர்ந்து அன்னதானம் வழங்கப்படும். விழா ஏற்பாடுகளை சங்கர நாராயணர் கல்வி அன்னதான அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள், அர்ச்சகர் ராஜேஷ் கண்ணன் செய்திருந்தனர்.