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வளர்பிறை பஞ்சமி, சஷ்டி விழா

வளர்பிறை பஞ்சமி, சஷ்டி விழா

ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:31 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:31 PM

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மதுரை: மதுரை விளத்துாரில் சிவகங்கை ரோட்டில் உள்ள யோக விநாயகர் கோயிலில், வளர்பிறை பஞ்சமி, சஷ்டி விழாவை முன்னிட்டு சுவாமிகளுக்கு சிறப்பு ஹோமம், பூஜைகள் நடந்தன.

நேற்று முன்தினம் வளர்பிறை பஞ்சமியை முன்னிட்டு குழந்தைப்பேறு, குடும்ப நலம், திருமணத் தடை நீங்குதல், தொழில், கல்வியில் முன்னேற்ற நலன்களை வேண்டி பஞ்சமி ஹோமம் நடந்தது. ஹோமம் முடிந்து சந்தான லட்சுமி அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம் செய்யப்பட்டது.

நேற்று வளர்பிறை சஷ்டியை முன்னிட்டு கோயில் வளாகத்தில் உள்ள தங்கமய முருகனுக்கு பக்தர்கள் பால்குடம் எடுத்தனர். சுவாமிக்கு பாலாபிஷேகம், சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டது. மதியம் அன்னதானம் நடந்தது. கோயில் தலைவர் வெங்கடபதி, இந்திரா பதி, செயலர் கணேசன் பங்கேற்றனர்.

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