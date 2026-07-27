/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ நாகம்மாளுக்கு மஞ்சள் நீராட்டு
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:41 PM
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பாலமேடு: பாலமேடு அருகே செம்பட்டி பூஜாரி தோட்டத்தில் உள்ள வரம் தரும் ஆதி ஜோதி முருகர் கோயிலில் நாகம்மாளுக்கு மஞ்சள் நீராட்டு விழா, கூழ் காய்ச்சுதல் விழா நடந்தது.
பக்தர்கள் கூட்டுப் பொங்கல் வைத்து கூழ் காய்ச்சினர். பூர்வ குடிலில் தீபாராதனை செய்து தீர்த்த குடம் புறப்பாடானது. ஆதி ஜோதி முருகர் கோயில் வந்து நாகம்மாளுக்கு நீராட்டு விழா, படையல் தீபாராதனை நடந்தது. பரிவார தெய்வங்களுக்கு சிறப்பு அபிஷேக, ஆராதனைகள் நடந்தன. பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. ஏற்பாடுகளை தமிழ்நாடு இயற்கை விவசாயிகள் மற்றும் நாட்டு மாடுகள் வளர்ப்போர் கூட்டமைப்பு மற்றும் ஆலய துாய்மை ஆண்டவன் சேவை ஆதிஜோதி கரசேவா இயக்கத்தினர் செய்திருந்தனர்.