ஜீவன் ரக்ஷா விருதுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:51 PM
மதுரை: தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில் மத்திய அரசின் ஜீவன் ரக்ஷா பதக்க விருதுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
நீரில் முழ்கியவரை காப்பாற்றுதல், விபத்து, தீ, மின் விபத்துகள், நிலச்சரிவு, விலங்குகள் தாக்குதலில் மனித உயிர்களை மீட்பவர்களுக்கு 3 வகையான பதக்க விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன. அபாயகரமான நிலையில் உள்ளவரை போராடி மீட்டவர்களுக்கு சர்வோத்தம் ஜீவன் ரக்ஷா பதக்கம், துணிச்சலுடன் தாமதமின்றி செயல்பட்டு மீட்டவர்களுக்கு உத்தம் ஜீவன் ரக்ஷா பதக்கம், தனக்கு காயம் ஏற்பட்டாலும் வீரத்துடன் தாமதமின்றி செயல்பட்டு பிற உயிரைக் காப்பாற்றியவர்களுக்கு ஜீவன் ரக்ஷா பதக்கம் வழங்கப்படுகின்றன.
நடப்பாண்டிற்கான விண்ணப்பத்தை www.awards.gov.in இணையதள முகவரியில் பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும். பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பத்தின் 3 நகல்களை மதுரை ரேஸ்கோர்ஸ் மைதானத்தில் உள்ள மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலகத்தில் ஆக. 10 க்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலர் முருகன் தெரிவித்தார்.