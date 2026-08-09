வங்கி அதிகாரியிடம் மோசடி பெண் உட்பட 10 பேர் சிக்கினர்
வங்கி அதிகாரியிடம் மோசடி பெண் உட்பட 10 பேர் சிக்கினர்
ADDED : ஆக 09, 2026 05:28 AM
மதுரை: வங்கி துணை மேலாளரிடம், 96 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்த சுதா, 40, உட்பட, 10 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
மதுரை, எம்.எம்.சி., காலனியைச் சேர்ந்தவர் ரமேஷ்பாபு, 51. தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கி ஒன்றின் துணை மேலாளர். இவருக்கு, சமூக வலைதளத்தில் அறிமுகமான பெண் ஒருவர், 'ஆன்லைன் கோல்டு டிரேடிங்கில ் முதலீடு செய்தால் அதிக லாபம் கிடைக்கும ் ' என்றார்.
நம்பிய ரமேஷ்பாபு, 95 லட்சம் ரூபாய் முதலீடு செய்தார். அவருக்கு லாபம், பல கோடி ரூபாய் கிடைத்துள்ளதாக கூறி, டாலர் மதிப்பில் 'மெசேஜ ் ' அனுப்பப்பட்டது.
அந்த பணத்தை எடுக்க, மேலும், ஒரு லட்சம் ரூபாய் செலுத்த வேண்டும் என, மர்ம நபர்கள் கூறினர். அதையும் செலுத்தினார். அதன்பின், அவர்களை தொடர்புகொள்ள முடியவில்லை. ரமேஷ்பாபு புகாரில், சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரித்தனர்.
அதில், சமூக வலைதளத்தில் பழகி, மோசடியில் ஈடுபட்டது அரியலுார் மாவட்டம், திருமானுாரைச் சேர்ந்த சுதா, பெரம்பலுார் மணிகண்டன், 29, ஓகளூர் சதீஷ்குமார், 36, பிரபாகரன், 36, உட்பட, 10 பேர் என்பது தெரிந்தது. அவர்களை, போலீசார் கைது செய்தனர்.