எட்டு மணிநேர வேலைக்கு ஊதியத்தை குறைப்பதா 108 ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர்கள் அதிருப்தி
எட்டு மணிநேர வேலைக்கு ஊதியத்தை குறைப்பதா 108 ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர்கள் அதிருப்தி
UPDATED : அக் 31, 2026 04:56 PM
ADDED : அக் 31, 2026 04:54 PM
மதுரை: எட்டு மணிநேர வேலைக்கு ஊதியம் குறைக்கப்படும் என்ற 108 ஆம்புலன்ஸ் நிர்வாகத்தை கண்டித்து 108 ஆம்புலன்ஸ் தொழிலாளர்கள் நவ. 3 முதல், வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தை தொடங்குகின்றனர்.
இதுகுறித்து 108 ஆம்புலன்ஸ் தொழிலாளர்கள் முன்னேற்ற சங்க மாநிலப் பொதுச் செயலாளர் இருளாண்டி கூறியதாவது:
தொழிலாளர் சட்டப்படி தற்போதுள்ள 12 மணி நேர வேலையை 8 மணி நேரமாக குறைக்க தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டது. எட்டு மணி நேர வேலை என்றால் சம்பளத்தை குறைக்க வேண்டும் என ஆம்புலன்ஸ் தனியார் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளதை கண்டிக்கிறோம். தமிழகத்தில் 1353 எண்ணிக்கையில் 108 ஆம்புலன்ஸ்கள், அதற்கான அவசர சிகிச்சை மருந்துகள், உபகரணங்கள் அனைத்தையும் மாநில அரசு வழங்குகிறது. ஆனால் நிர்வாகம் மட்டும் தனியாரிடம் உள்ளதால் தொழிலாளர்கள் நலன்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன.
பயோமெட்ரிக் வருகைப் பதிவேட்டில் குளறுபடியால் மாதந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்களிடம் இருந்து ரூ.2000 முதல் ரூ.5000 வரை சம்பளத்தில் பிடித்தம் செய்கின்றனர். அதை சரிசெய்ய வேண்டும். 25 சதவீத ஊதிய உயர்வு, 8.33 சதவீத போனஸ் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளுக்காக சென்னை தொழிலாளர் இணை கமிஷனரிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும் தீர்வு இல்லை.
நவ. 3ல் நடக்கும் பேச்சுவார்த்தையில் தீர்வு ஏற்படாவிட்டால் அன்று இரவு 8:00 மணி முதல் தமிழகம் முழுவதும் 108 ஆம்புலன்ஸ் தொழிலாளர்கள் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம் என்றார்.