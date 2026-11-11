/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/108 மணி நேர ஜபம் :நாளை துவக்கம்
UPDATED : நவ 10, 2026 05:14 PM
ADDED : நவ 10, 2026 10:06 AM
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மதுரை: மதுரை அய்யர்பங்களா இளங்கோ தெருவில் உள்ள நாமத்துவார் பிரார்த்தனை மையத்தில் மகாரண்யம் முரளிதர சுவாமிகளின் ஜன்ம நட்சத்திரமாக ஐப்பசி சுவாதி நட்சத்திரத்தை முன்னிட்டு நாளை (நவ.11) முதல் 19 வரை தினமும் காலை 6:00 மணி முதல் 108 மணி நேரம் அகண்டநாம ஜபம் துவங்குகிறது.
தினமும் மாலை பாதுகை புறப்பாடு, பஜனை, ஆன்மிக சொற்பொழிவு, அன்னதானம் உள்ளிட்டவை நடக்கின்றன. மேலும் தீபாவளியை முன்னிட்டு ஆதரவற்றோர், முதியோர் இல்லங்களுக்கு புத்தாடை, இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டன. பாப்பனோடை, சமத்துவபுரம் பகுதிகளில் அன்னதானத்துடன் கூட்டு பிரார்த்தனை நடந்தது. ஏற்பாடுகளை மைய பொறுப்பாளர் ஹரிதாஸ் தலைமையில் பக்தர்கள் செய்துள்ளனர்.