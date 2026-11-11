பண்டிகை முன்பணம்: ஏக்கத்தில் 12 ஆயிரம் பகுதிநேர ஆசிரியர்கள்
பண்டிகை முன்பணம்: ஏக்கத்தில் 12 ஆயிரம் பகுதிநேர ஆசிரியர்கள்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:08 PM
ADDED : நவ 05, 2026 05:46 PM
மதுரை: 'ஆசிரியர், அரசு ஊழியர் போல் பகுதிநேர ஆசிரியர்களுக்கும் பண்டிகை கால முன்பணம் வழங்க வேண்டும்' என அவர்கள் ஏக்கத்துடன் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
தமிழக அரசு பள்ளிகளில் 15 ஆண்டுகளுக்கு முன் பகுதிநேரமாக உடற்கல்வி, ஓவியம், கணினி, தையல், இசை, தொழிற்கல்வி உள்ளிட்ட பாடப் பிரிவுகளில் 16 ஆயிரம் ஆசிரியர் நியமிக்கப்பட்டனர். குறைந்த சம்பளம், பணி நிரந்தரம் இழுத்தடிப்பால் பலர் வேறு பணிகளுக்கு சென்றனர்.
அ.தி.மு.க., தி.மு.க., ஆட்சிகளில் பணி நிரந்தரம் செய்யப்படுவர் என வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டது. நடவடிக்கை இல்லை. த.வெ.க., சார்பிலும் '5 ஆண்டுகள் பணியாற்றிய அனைத்து தற்காலிக ஆசிரியரும் பணிநிரந்தரம் செய்யப்படுவர்' என உறுதியளிக்கப்பட்டது. இதுவரை நடவடிக்கை இல்லை. குடும்பம், பொருளாதார சூழல் கருதி பண்டிகைக்கால முன்பணம் வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
தமிழ்நாடு பகுதிநேர ஆசிரியர்கள் கூட்டமைப்பு மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் செந்தில்குமார் கூறியதாவது: தற்போது 11,773 ஆசிரியரே உள்ளோம். பகுதிநேரம் பள்ளிகளில் எங்களை முழுநேரமாகவே பயன்படுத்துகின்றனர். ரூ.15 ஆயிரம் சம்பளம். பண்டிகை காலங்களில் போனஸ், முன்பணம் வழங்க வேண்டும் என 10 ஆண்டுகளாக வலியுறுத்துகிறோம். முன்பணம், திரும்ப செலுத்தக் கூடியது. வட்டி கிடையாது என்பதால் எங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த தீபாவளி அல்லது வரும் பண்டிகையிலாவது முன்பணம் வழங்க அரசு முன்வர வேண்டும் என்றார்.