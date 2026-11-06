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பஸ் – லாரி மோதல் 15 பேர் காயம்

பஸ் – லாரி மோதல் 15 பேர் காயம்

UPDATED : நவ 06, 2026 12:47 AM

ADDED : நவ 06, 2026 12:44 AM

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UPDATED : நவ 06, 2026 12:47 AM ADDED : நவ 06, 2026 12:44 AM

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கொட்டாம்பட்டி: பாண்டாங்குடியில் அரசு பஸ் மீது லாரி மோதிய விபத்தில் 15 பயணிகள் காயமடைந்தனர்.

காரைக்குடியில் இருந்து பழநிக்கு நேற்று மாலை 45 பயணிகளுடன் அரசு பஸ் புறப்பட்டது. பஸ்சை கொடைரோடு சரவணகுமார் 48, ஓட்டினார். மதுரை பாண்டாங்குடி அருகே சென்றபோது மணப்பாறையில் இருந்து தேவகோட்டை நோக்கி சென்ற லாரி, பஸ் மீது மோதியது. லாரியை சிவகங்கை மாவட்டம் காரைப்பட்டி பெரியசாமி 30, ஓட்டினார். இதில் பஸ்சில் பயணித்த 15 பேர் காயமடைந்து சிங்கம்புணரி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். விபத்து குறித்து கொட்டாம்பட்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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