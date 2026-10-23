சமூகவலைதளங்களில் மிரட்டல்! 193 பேர் கைது

ADDED : அக் 22, 2026 04:59 PM
மதுரை: தென்மாவட்டங்களில் சமூகவலைதளங்களில் ஆயுதங்களை காட்டி மிரட்டல் வீடியோ வெளியிட்ட 193 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். 519 சமூகவலைதளப் பதிவுகள் முடக்கப்பட்டுள்ளதாக தென்மண்டல ஐ.ஜி., விஜயேந்திர பிதாரி தெரிவித்தார்.
அவர் தெரிவித்ததாவது: சமூக வலைதளங்களில் குற்றச் செயல்களைத் துாண்டும் வகையிலான பதிவுகள், சட்டவிரோத ஆன்லைன் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவோரை தொடர்ந்து கண்காணிக்கிறோம். ‘டிஜிட்டல் விஜில்’ என்ற திட்டத்தின்கீழ் இந்தாண்டு தென்மாவட்டங்களில் 342 வழக்குகளில் 193 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். 519 சமூக வலைதளப் பதிவுகள் முடக்கப்பட்டன.
சிவகங்கையில் 5 நாட்களில் 44 கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன. 18 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அதிகபட்சமாக துாத்துக்குடி 59 வழக்குகள், திருநெல்வேலி 57, வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. தனிநபரை மிரட்டுதல், போதைப்பொருட்களின் பயன்பாட்டை ஊக்குவிக்கும் வகையிலான பதிவுகள், சட்டவிரோத ஆயுதங்களைக் காட்சிப்படுத்துதல் போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இவ்வாறு தெரிவித்தார்.