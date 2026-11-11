2 நாள் விபத்துகளில் 200 பேர் பாதிப்பு

UPDATED : நவ 10, 2026 10:06 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:02 AM
மதுரை:
தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி மதுரை மற்றும் தென் மா வட்டங்களைச் சேர்ந்த பட்டாசு மற்றும் விபத்துகளால் பாதிக்கப்பட்ட 200 பேர் மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
நவ. 7 காலை 7:00 மணி முதல் நவ.9 காலை 7:00 மணி வரை மொத்தம் 200 பேர் பல்வேறு விபத்துகளால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
இதில் பட்டாசு விபத்துகளில் மட்டும் 28 பெண்கள் உட்பட 48 பேர் பாதிக்கப்பட்டனர். 11 பேர் பட்டாசு பற்றவைக்கும் போது கைகளில் வெடித்து சிதறியதால் கடுமையான விரல் காயங்களுடன் பிளாஸ்டிக் அறுவை சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டனர். நவ.7ல் 8 பேருக்கும், தீபாவளியன்று 37 பேருக்கும் கடுமையான தீக்காயங்கள் ஏற்பட்ட நிலையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
44 பேருக்கு தீவிர சிகிச்சையும், 12 பேருக்கு சிறிய அளவில் சிகிச்சையும் அளிக்கப்பட்டு கண்காணிப்பில் உள்ளனர். இருவர் கண் மருத்துவப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
மேலும் விபத்து, மது போதையில் வாகனத்தை ஓட்டி விபத்தை ஏற்படுத்தியவர்கள் உட்பட 150 பேர் தீவிர விபத்து சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.