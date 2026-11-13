குழந்தைகள் தின விழாவில் 'கேக்'ஏக்கத்தில் 21 லட்சம் குழந்தைகள்: அங்கன்வாடிகளையும் அரவணைக்குமா அரசு
குழந்தைகள் தின விழாவில் 'கேக்'ஏக்கத்தில் 21 லட்சம் குழந்தைகள்: அங்கன்வாடிகளையும் அரவணைக்குமா அரசு
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 07:04 PM
மதுரை: குழந்தைகள் தினவிழாவை முன்னிட்டு தமிழகத்தில் பள்ளி மாணவருக்கு முதன்முறையாக இன்று (நவ., 13) 'கேக்', முதல்வர் விஜயின் வாழ்த்து அட்டை வழங்கப்படுகிறது. இதில் அங்கன்வாடிகளை சேர்ந்த 21 லட்சம் குழந்தைகள் விடுபட்டுள்ளது ஏக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நாளை (நவ.,14) விடுமுறை என்பதால் இன்று அனைத்து பள்ளிகளிலும் இவ்விழா கொண்டாடப்படுகிறது. 61.81 லட்சம் மாணவருக்கு 'கேக்' வழங்க கல்வித்துறை ஏற்பாடு செய்துள்ளது. சென்னை கொளத்துார் பள்ளியில் முதல்வர் விஜய் இத்திட்டத்தை துவக்குகிறார். பின் மாநிலம் முழுவதும் மாணவருக்கு 'கேக்' வழங்கப்படும்.
அதேநேரம் பெரும்பாலான அரசு பள்ளி வளாகங்களில் சமூக நலத் துறையின் அங்கன்வாடி மையங்கள் செயல்படுகின்றன. இங்கு 6 வயதுக்கு உட்பட்ட 21 லட்சம் குழந்தைகள் பயில்கின்றனர். அவர்கள் இத்திட்டத்தில் இடம் பெறவில்லை.
* முதல்வருக்கு கடிதம்:
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு ஆரம்ப பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி மதுரை செயலாளர் சீனிவாசன் முதல்வருக்கு அனுப்பிய 'இமெயில்' கடித்தில், 'இத்திட்டத்திற்காக ரூ.9.27 கோடி ஒதுக்கியது பாராட்டத்தக்கது. இதில் அங்கன்வாடி குழந்தைகளுக்கும் வழங்க மாவட்ட நிர்வாகங்கள் சிறப்பு ஏற்பாடு செய்ய உத்தரவிட வேண்டும்' என தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு அங்கன்வாடிகள் ஊழியர் உதவியாளர்கள் சங்க மாவட்ட செயலாளர் வரதலட்சுமி கூறுகையில், 54 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மையங்கள் உள்ளன. பெரும்பாலும் பள்ளி வளாகத்தில் உள்ளன. ஒரு மையத்திற்கு 20 குழந்தை வரை இருப்பர். அவர்களையும் இத்திட்டத்தில் அரசு அரவணைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார்.