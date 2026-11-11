23 சிறை காவலர்கள் விருப்ப ஓய்வில் செல்ல மனு: 'சிறை காவலர்கள் சங்கம்' உருவாக்க திட்டம்
23 சிறை காவலர்கள் விருப்ப ஓய்வில் செல்ல மனு: 'சிறை காவலர்கள் சங்கம்' உருவாக்க திட்டம்
UPDATED : நவ 10, 2026 05:09 PM
ADDED : நவ 10, 2026 04:58 PM
மதுரை: தேனி சிறையில் இருந்து 17 கைதிகள் தப்பியதை தொடர்ந்து, அனைத்து சிறைகளிலும் காவலர்களுக்கு கடும் கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது. விடுமுறை எடுக்கக்கூட அனுமதிக்காத நிலையில் மனஅழுத்தத்தால் 23 காவலர்கள் விருப்ப ஓய்வில் செல்ல மனு அளித்துள்ளனர்.
தேனி சிறையில் கைதிகள் தப்பியதை தொடர்ந்து மற்ற சிறைகளில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டது. காவலர்கள் தங்களுக்கு பணி ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் இருந்து நகர்ந்தால்கூட 'மெமோ' கொடுக்கப்படுகிறது. தினமும் மாலை 6:00 மணி முதல் இரவு 9:00 மணி வரை ஏ.டி.ஜி.பி., சங்கர் காணொலியில் ஆலோசனை நடத்துவார் எனக்கூறி ஒரே நேரத்தில் ஒரே இடத்தில் 3 மணி நேரம் அந்தந்த சிறைகளில் காவலர்கள் நிற்க வைக்கப்படுகின்றனர். இதனால் பல காவலர்கள் சிறுநீர் கழிக்கக்கூட செல்ல முடியாமல் தவிக்கின்றனர். விடுமுறை கேட்டால் மத்திய சிறை கண்காணிப்பாளர் அனுமதி வேண்டும் என அலைக்கழிக்கின்றனர். இதுபோன்ற பல கட்டுப்பாடுகளால் மனஅழுத்தத்திற்கு காவலர்கள் ஆளாகி கோவையில் 17 பேர், விழுப்புரத்தில் ஒரு தலைமை வார்டன், இதர சிறைகளில் 5 பேர் என மொத்தம் 23 பேர் விருப்ப ஓய்வில் செல்ல மனு அளித்துள்ளனர்.
சிறை காவலர்கள் கூறியதாவது: கடந்த 10 நாட்களாக நடக்கும் சூழல்களே விருப்ப ஓய்வு முடிவுக்கு காரணம். பணி முடிந்தும் கண்காணிப்பு கேமரா முன் கைதிகளை அடையாள அணிவகுப்புக்காக நிற்க வைப்பது போல் நிற்க சொல்கின்றனர். விடுப்பு கூட மறுக்கப்படும் நிலையில் அடிமைத்தனமாக பணிசெய்கிறோம். இதற்கெல்லாம் சீருடை பணியாளர்களுக்கு என சங்கம் இல்லாததே காரணம். விரைவில் சிறை காவலர்களுக்கென சங்கம் உருவாக்கி உரிமைக்காக குரல் கொடுக்க ஏற்பாடு நடந்து வருகிறது என்றனர்.