27 ஆவின் ஒன்றியங்களிலும்அலுவலர்கள் பற்றாக்குறை: பணிச்சுமையால் தவிப்பு
27 ஆவின் ஒன்றியங்களிலும்அலுவலர்கள் பற்றாக்குறை: பணிச்சுமையால் தவிப்பு
UPDATED : நவ 18, 2026 05:49 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:44 PM
மதுரை: தமிழக ஆவின் ஒன்றியங்களில் அலுவலர் முதல் மேலாளர்கள் வரை பற்றாக்குறை உள்ளதால் பணிச்சுமை ஏற்பட்டுள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
தமிழ்நாடு பால் உற்பத்தியாளர் இணையத்தின் கீழ் மதுரை, கோவை, திருச்சி உட்பட 27 ஆவின் ஒன்றியங்கள் செயல்படுகின்றன. மாநில அளவில் பால் உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்து நாள் ஒன்றுக்கு 32 லட்சம் லிட்டர் பால் கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது. இதன் மூலம் பால் பாக்கெட், பால் பொருள் விற்பனையை ஆவின் மேற்கொள்கிறது.
சென்னை இணையம் உட்பட ஆவின் ஒன்றிய அலுவலகங்களில் 3 ஆயிரம் பேர் பணியாற்றுகின்றனர். உதவி பொது மேலாளர் வரையான பணியிடம் முழுமையாக நிரப்பப்பட்டுள்ளன. அதற்கு கீழ் மேலாளர், துணை மேலாளர், ஜூனியர் அசிஸ்டென்ட், பணியாளர்கள் எண்ணிக்கை ஆண்டுக்கணக்கில் காலியாக உள்ளன. தற்போதுள்ள ஒருவர் மூன்று பேரின் வேலைகளை மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிச் சுமை உள்ளதாக அலுவலர்கள் தவிக்கின்றனர்.
ஆவின் அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது: கடந்த அ.தி.மு.க., ஆட்சியில் நடந்த பணி நியமனங்களில் முறைகேடு நடந்ததாக கூறி மதுரையில் 60 பேர் உட்பட அனைத்து ஒன்றிங்களிலும் 150க்கும் மேற்பட்டோர் நீக்கப்பட்டனர். இதுவரை புதிய நியமனம் இல்லை. பலர் ஓய்வு பெற்றனர். தற்போது 40 சதவீதம் வரை பணியாளர், அலுவலர்கள் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. பணிச்சுமை அதிகரித்துள்ளது. இதை தவிர்க்க காலிப் பணியிடங்களை நிரப்ப ஆவின் கமிஷனர் சிவராசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார்.