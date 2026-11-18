ஒரு வாரத்தில் 3 இன்ஸ்., ஒரு எஸ்.ஐ., ‘டிஸ்மிஸ்’: தென்மாவட்ட போலீஸ் அதிகாரிகள் அதிர்ச்சி
ஒரு வாரத்தில் 3 இன்ஸ்., ஒரு எஸ்.ஐ., ‘டிஸ்மிஸ்’: தென்மாவட்ட போலீஸ் அதிகாரிகள் அதிர்ச்சி
UPDATED : நவ 18, 2026 05:49 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:44 PM
மதுரை: தென் மண்டலத்தில் ஒழுங்கீனச் செயல்கள், குற்றச்சாட்டு அடிப்படையில் ஒருவாரத்தில் ஒரு பெண் உட்பட 3 இன்ஸ்பெக்டர்கள், ஒரு எஸ்.ஐ., ‘டிஸ்மிஸ்’ செய்யப்பட்டுள்ளது போலீசாரை அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம் வத்தலகுண்டு இன்ஸ்பெக்டர் கவுதமன், 2024ல் துாத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பணியாற்றியபோது புகார் ஒன்றை முறையாக விசாரிக்காமல் அலட்சியமாக செயல்பட்டதாக புகார் எழுந்தது. துறை ரீதியான விசாரணைக்கு பின் அவருக்கு கட்டாயப் பணி ஓய்வு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநி தாலுகா எஸ்.ஐ., சி. ராஜகோபால், புகார் அளிக்க வந்த பெண்ணிடம் அத்துமீறியதாக ‘சஸ்பெண்ட்’ செய்யப்பட்ட நிலையில் அவரும் ‘டிஸ்மிஸ்’ செய்யப்பட்டுள்ளார்.
துாத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறுமுகநேரி இன்ஸ்பெக்டர் திலீபன் பாலியல் குற்றச்சாட்டு அடிப்படையில் ‘சஸ்பெண்ட்’ செய்யப்பட்டார். பின்னர் முன் அனுமதியின்றி தொடர்ந்து 555 நாட்கள் பணிக்கு வராமலும், மருத்துவக் குழுவின் முன்பு ஆஜராகாமலும், துறைரீதியான விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்காமலும் இருந்ததால் ‘டிஸ்மிஸ்’ செய்யப்பட்டார். துாத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளத்தில் மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், மாணவியின் குடும்பத்தினர் அளித்த புகாரை முறையாகப் பதிவு செய்யாமல் அலைக்கழித்ததாக இன்ஸ்பெக்டர் பிரவீனா ‘டிஸ்மிஸ்’ செய்யப்பட்டார்.
ஒருவாரத்தில் தொடர்ச்சியாக இன்ஸ்பெக்டர்கள் ‘டிஸ்மிஸ்’ செய்யப்பட்டது போலீசாரை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கி உள்ளது. சக இன்ஸ்பெக்டர்கள் கலக்கம் அடைந்துள்ளனர்.
போலீஸ் அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், ‘போலீஸ் மீது பாலியல் தொடர்பாக புகார் வந்தால் உடனடியாக விசாரித்து துறை ரீதியான விசாரணையை உடனடியாக முடிக்க வேண்டும். எந்த பதவியில் இருந்தாலும் குற்றச்சாட்டு உறுதியானாலோ, விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்காமல் இருந்தாலோ பணிநீக்கம்(டிஸ்மிஸ்) செய்ய வேண்டும் என முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார். அதன்அடிப்படையிலேயே இந்நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது’’ என்றார்.